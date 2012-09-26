Экс-президента Киргизии обвинили в убийстве подчиненного

{1-} В Киргизии передано в суд уголовное дело по обвинению экс-президента страны Курманбека Бакиева и его младшего брата Жаныбека в организации убийства Медета Садыркулова, главы администрации президента в 2007-2008 годах.

Процесс начался весной 2012 года. В убийстве, помимо экс-президента, обвиняются сотрудники МВД, службы госохраны и пограничники, сообщают vesti.ru.

Медет Садыркулов был убит в марте 2009 года. Он был найден в сожженной машине в горах недалеко от Бишкека, вместе с экс-директором Международного института стратегических исследований и водителем.

Уголовное дело по обвинению Бакиевых в организации этого убийства было выделено в отдельное производство и расследовалось отдельно.

Отметим, что Интерпол отказался содействовать властям в розыске экс-президента страны.

Напомним, Курманбек Бакиев был свергнут в апреле 2010 года после массовых протестов. Экс-президент бежал в Беларусь.

В ноябре 2010 года начался заочный суд над Бакиевым и его окружением. Бывшему президенту предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий и соучастии в массовых убийствах во время демонстраций в Бишкеке.

фото: dni.ru

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