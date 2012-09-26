Под Каменец-Подольским произошла ужасная авария: 3 погибли, 3 ранены

{1-}В Хмельницкой области недалеко от г. Каменца-Подольского произошло крупное ДТП. Лоб в лоб столкнулись маршрутка и легковой автомобиль «Аudi 100», сообщает пресс-служба ГАИ области.

Все, кто находился в "Ауди", - водитель и двое пассажиров погибли на месте.

В маршрутке было 12 пассажиров. В результате ДТП трое из них получили травмы.

По предварительным данным инспекции, 20-летний водитель автомобиля «Аudi 100», не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом «ПАЗ 4234».

Ранее «Главред» сообщал, что 15 сентября в соседней Хмельницкой области в результате автокатастрофы туристического автобуса на автодороге Житомир–Черновцы, погибли двое и пострадали 17 человек.

Фото:sai.gov.ua



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