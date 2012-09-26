В Госдуму России внесен закон о святотатстве

{1-} В Госдуму России внесен законопроект об уголовном наказании за оскорбление чувств верующих и осквернение святынь. За подобные действия предлагается ввести наказание - до трех лет тюрьмы.

Об этом сообщает «Интерфакс».

Осквернение или разрушение подобных объектов будет караться штрафом до 500 тысяч рублей (125 тысяч гривен – прим.ред.) или лишением свободы до пяти лет.

Кроме того, законопроект вводит понятие публичного осквернения или порчи религиозной и богослужебной литературы, знаков и эмблем.

Административное нарушение будет наказываться штрафом от 30 до 50 тысяч рублей (7,5-12,5 тысяч гривен).

Идея уголовного наказания за осквернение святынь была озвучена российскими чиновниками в разгар процесса по делу панк-группы Pussy Riot.

Как сообщал «Главред», во время суда по делу Pussy Riot активистки движения FEMEN спилили памятный крест в центре Киева, выражая поддержку участницам группы.

После этого ряд случаев разрушения крестов был зафиксирован и в России.

фото: stereogum.com

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