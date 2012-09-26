Выборы-2012 в ЦИК считают самыми спокойными за последнее время

{1-} Нынешняя избирательная кампания является самой спокойной с 2004 года.

Об этом заявил представитель ЦИК Михаил Охендовский в эфире украинского телевидения.

«С 2004 года вот этот избирательный процесс является наиболее спокойным. Это подтверждается и количеством жалоб, которые не только рассматриваются, но и вообще поступают в ЦИК. Количество сообщений о нарушениях во время избирательного процесса в разы ниже, если сравнивать с любым предыдущим избирательным процессом», - подчеркнул Охендовский.

При этом он отметил, что нарушения на выборах неизбежны и фиксируются во всех странах.

«Нарушения действительно есть, но в мире нет абсолютно совершенных выборов. И не надо свое государство поливать грязью, говоря о том, что у нас многочисленные нарушения на выборах. Нарушения на выборах есть везде», - заверил представитель ЦИК.

Кроме того, он уверен, что закон о выборах в нынешней редакции является несовершенным. Однако этот закон наиболее благоприятен для кандидатов за всю историю Украины по уровню возможности предвыборной агитации.

Охендовский исключил повторение ситуации президентских выборов 2004 года.

«Я сейчас не представляю себе ситуации, которая могла бы потенциально привести к тем событиям, которые имели место в 2004 году, во время выборов Президента. Уровень развития общества уже стал высшим, уровень ответственности членов избирательных комиссий уже стал высшим. Ни один из членов ЦИК не позволит собой манипулировать», - заявил он.

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