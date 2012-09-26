Рейтинг регионалов начал расти из-за взяток избирателям и размытой оппозиции

{1-}В последнее время рейтинг Партии регионов начал резко рости. Если бы выборы проходили в начале сентября, за "регионалов" проголосовали бы 26,3% опрошенных. Фактически регионалы прибавили 4%. Экспертв уверяют, что на рейтинг регионалов повлиял социальные инициативы и то, что оппозиция размыта, пишет ТСН.

Некоторые СМИ утверждают, что закон о языке сделал свое дело. Мол, только сейчас проявились результаты закона "Кивалова-Колесниченко".

Однако социологи и эксперты с такими выводами не согласны. Если бы этот рост был благодаря закону о языках, то это бы произошло на месяц раньше, считает социолог Ирина Бекешкина.

"Мы проводили замеры в середине августа. К тому времени все языковые баталии уже давно отгремели. И ни на йоту никакие рейтинги не выросли. Они стали меняться несколько позже, уже в сентябре. Языковой вопрос является определенным маркером, делением на "своих" и "чужих", но это деление произошло еще раньше".

Бекешкина также отмечает удачную рекламную компанию Партии регионов. "Когда я смотрю рекламу Партии регионов, то я понимаю, что она была грамотно сделана на основе проводимых фокус-групп. Когда я была в Донецке, я эту мотивацию слышала. Люди говорили: "Да, все воруют, но эти хоть что-то делают. Все-таки немножко улучшается жизнь людей. Провели успешно Евро, дороги строятся, инфраструктура улучшается". И реклама совпадает с мнением избирателей этого региона".

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На самом деле, на бонус от избирателей для партии власти повлиял целый комплекс факторов. Пожалуй, главный фактор – это значительное количество неопределившихся юго-востока, которые ближе к выборам таки решили определиться и выбрали привычных им регионалов.

Как подчеркнул политтехнолог Сергей Гайдай, среди всех предложенных вариантов "регионалы им кажутся наименьшим злом. Очевидно, потому что у регионалов есть власть. Были сделаны некоторые прагматичные шаги. Остальные им, видимо, не подходят", - сказал он.

Внефракционный депутат Тарас Чорновил связывает рост рейтинга партии власти с двумя причинами. Первое – это "неблаговидность верхушки объединенной оппозиции", второе - социальные инициативы.

"Это уже было апробировано в 2004 году. Тогда у Януковича после повышения пенсий скачок был практически в два раза. Сегодня, конечно же, такого рывка не будет, но пару процентов нарастить на социальных обещаниях они смогут".

Политолог Вадим Карасев также считает, что тут основную роль сыграла социалка. "Людям добавили по 100 гривен к пенсии. И для многих это большие деньги, особенно в регионах. Во-вторых, им не за кого голосовать. На востоке и на юге альтернатива - либо за коммунистов, либо за Партию регионов. В-третьих, очень поднялся Кличко, который забирает голоса у оппозиции".

По прогнозам политолога, эта тенденция сохранится до выборов - Партия регионов будет первая по спискам. И уже не важно, что Кличко и ОО вместе набирают больше.

По мнению Карасева, произойдет деполяризация украинской политики. "Раньше была "Батькивщина" и Партия регионов. Тимошенко и Янукович. А сейчас оппозиция будет размыта. Будет Кличко. Возможно, зайдет "Свобода". А партия власти всегда может нагнуть коммунистов и сделать их послушными. Поэтому в оппозиционном лагере будет много лагерей. А в провластном лагере будет один лагерь", - говорит политолог.

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