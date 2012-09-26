Азаров пообещал увольнять чиновников за холодные батареи

{1-} Отопительный сезон в Украине будет поэтапно вводиться с первой декады октября, а за холодные батареи чиновникам грозит увольнение.

Об этом заявил премьер Николай Азаров на заседании Кабмина, передает УНИАН.

«Предупреждаю всех, чтобы потом никто не обижался: если хоть один детский садик или больница окажутся без тепла, то руководители, которые за этот участок отвечают, будут уволены с работы без лишних разговоров», – заверил премьер, отметив, что с первой декады октября отопительный сезон должен поэтапно стартовать по всей стране.

Кроме того, Азаров потребовал бесперебойного снабжения теплом и горячей водой.

«Главное, чтобы было тепло и горячая вода в больницах, поликлиниках, школах, детских садиках, многоквартирных домах. Чтобы отапливались помещения, а не асфальт, под которым проходят теплосети», - отметил премьер.

Также он поручил в оставшееся до начала отопительного сезона время еще раз проверить готовность объектов к осенне-зимнему периоду.

Напомним, как сообщал «Главред», по состоянию на 1 сентября к отопительному сезону было готово 89,4% жилого фонда страны.

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