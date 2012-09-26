Украине предложили пересмотреть отношение к авиабизнесу на примере «Борисполя»

Воровство багажа, некачественное и слишком дорогое обслуживание в аэропорту «Борисполь» стали причиной того, что авиакомпании не желают с ним работать или вообще не приходят на украинский рынок авиаперевозок. Об этом пишет в сегодняшнем номере газета «Факты и комментарии».



Как сообщает издание, весной прошлого года в столичные Жуляны перешла известная low-cost компания Wizz Air, на порядок увеличив пассажиропоток аэропорта «Киев». С начала этого года из «Борисполя» больше не летает авиакомпания «ЮТэйр-Украина», а в скором времени в «Киев» переберется один из крупнейших российских авиаперевозчиков – «Трансаэро».



«Для «Борисполя» это станет ощутимой потерей - ведь россияне могут ежегодно перевозить по маршруту Москва - Киев - Москва около 220 тысяч пассажиров. Подробных комментариев представители авиакомпаний не дают, однако люди, осведомленные о состоянии дел в отрасли, полагают, что среди причин могут быть претензии к сервису и стоимости обслуживания», - пишет газета.



Претензии, в первую очередь, касаются краж багажа и завышения цен на все виды услуг – начиная от заправки самолетов и заканчивая чашкой кофе. Как отмечают представители авиаперевозчиков, проблема краж бьет, прежде всего, по их имиджу, ведь ответственность за сохранность багажа по закону несет авиакомпания. Но что-либо сделать авиалинии не могут при всем своем желании, так как не они нанимают грузчиков – это практически монополия администрации аэропорта, набирающей жителей города Борисполя. Между тем, за полтора года обслуживания Wizz Air в Жулянах, у компании не зарегистрировано ни одного случая воровства багажа



«Факты» также приводят в пример расследование Антимонопольного комитета, которое выяснило, что «Борисполь» завышал цену на топливо и услуги по заправке в несколько раз. В итоге аэропорту пришлось заплатить огромный штраф. Тем не менее, как недавно отметил топ-менеджер одной из работающих в Украине авиакомпаний, европейские бюджетные авиалинии по-прежнему не хотят летать в нашу страну по причине дороговизны заправки самолета».



Пассажиры же, помимо воровства багажа, нарекают на непомерные цены в ресторанах, закрытие магазинов беспошлинной торговли duty-free и плохой сервис в терминалах.



«По мнению экспертов, уйти из «Борисполя», вероятно, хотели бы многие перевозчики. Однако некоторым невыгодно переходить в Жуляны или переводить туда часть рейсов по техническим причинам. Поэтому, несмотря на все свои неудобства, «Борисполь» во многом остается безальтернативным вариантом - как для авиакомпаний, так и для пассажиров. Это значит, что Украине придется сделать так, чтобы главный аэропорт страны все-таки пересмотрел свое отношение к авиационному бизнесу», - заключают «Факты».