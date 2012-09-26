Ярослав Качиньский уверен, что тело его брата не перепутали

{1-}Лидер самой большой в Польше оппозиционной партии «Право и справедливость» (PIS) Ярослав Качиньский убежден в том, что тело его брата не перепутали, и что в польском Вавеле в Кракове похоронен именно экс-глава государства Лех Качиньский, который погиб в авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году.

Об этом Качиньский сказал в эфире TVP вечером 25 сентября, комментируя информацию о замене тел двух жертв этой трагедии, передает УНИАН.

«Я узнал тело моего брата на аэродроме и не имею никаких сомнений, что это был он... Я абсолютно убежден в том, что в Вавеле похоронен мой брат», - сказал он.

Ярослав Качинский также уверен, что не было замены тела супруги президента Польши Марии Качиньской. Он также назвал «скандальным» факт, что польские следователи не провели вскрытие тел после того, как они были доставлены в Польшу, заявив, что будет добиваться от представителей власти объяснений, почему эксгумация проводится лишь спустя 2,5 года после трагедии.

Он также остро раскритиковал главу правительства Дональда Туска, президента Польши Бронислава Коморовского и главу сейма Еву Копач, заявив, что они говорили неправду и должны понести ответственность за это.

«Если мы являемся демократическим государством, хотим быть таким государством, где господствует верховенство права, то в действительности должны быть последствия - эти люди не могут просто так остаться в польской политике, потому что это оскорбляет элементарные правила жизни демократического государства», - сказал лидер PIS.

Напомним, 25 сентября польская военная прокуратура подтвердила, что, по меньшей мере, тела двух женщин, которые погибли в Смоленской катастрофе, были заменены между собой и похоронены в Польше не под своими именами. Одна из них была легендарной личностью независимого польского профсоюзного движения "Солидарность" Анна Валентинович. Польские следователи планируют провести эксгумацию еще 4 из 96 жертв аварии польского правительственного самолета, который претерпел крушение 10 апреля 2010 года под Смоленском.

Как сообщал Главред, Ярослав Качиньский, брат-близнец погибшего президента Польши Леха Качиньского заявил, что Смоленская авиакатастрофа все больше напоминает организованное убийство.

Он заявил, что представители правящей в Польше партии «Гражданская платформа» заинтересованы в том, чтобы Смоленская авиакатастрофа считалась расследованной, поскольку иначе могут «выйти на свет скрытые ими факты, за которые им придется отвечать».

фото: sensusnovus.ru

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