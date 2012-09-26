Магера рассказал, как ОИК №218 нарушает закон на выборах

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Заместитель председателя ЦИК Андрей Магера считает, что Окружная избирательная комиссия по округу № 218 нарушила закон, не придерживаясь сроков представления кандидатур в состав участковых избирательных комиссий. Об этом говорится в ответе на заявление Олега Басистого, доверенного лица кандидата в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе № 218 Александра Третьякова.



«Окружная избирательная комиссия обязана регистрировать все документы, поступающие в комиссию, однако в случае нарушения сроков представления кандидатур в состав участковых избирательных комиссий, комиссия должна принять решение об отклонении таких кандидатур в соответствии с частью пятой статьи 28 закона «О выборах народных депутатов Украины», - пояснил Андрей Магера официальную позицию ЦИК.



Напомним, в ночь с 18 на 19 сентября в помещение ОИК № 218 вошли неизвестные, подав 24 представления с кандидатурами в состав участковых избирательных комиссий. Несмотря на то, что срок подачи документов уже закончился, ОИК № 218 зарегистрировала эти представления.

9 из 24 партий-нарушителей оказались среди победителей жеребьевки в окружной избирательной комиссии. На этапе определения конкретных кандидатур в члены 75 участковых комиссий ОИК прекратила жеребьевку.

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