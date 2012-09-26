Опубликованы фото и видео пожара гостиницы в Кривом Роге

В Сети появились фото и видео пожара гостиницы в Кривом Роге.

Как сообщал ранее Главред, в Днепропетровской области в городе Кривой Рог по проспекту Карла Маркса загорелась гостиница «Эконом Институт». Возгорание произошло еще 25 сентября в 20.00, однако его до сих пор пытаются потушить.

О причинах загорания здания пока не сообщается, передает Первый Криворожский.

В настоящее время, пожар до сих пор не ликвидирован, несмотря на то, что на месте происшествия работают все пожарно-спасательные части города.

В результате пожара у здания обвалилась крыша.

Напомним, по предварительным данным в результате происшествия пострадало 8 человек, 4 из которых спасатели 11-й пожарной части и командир отделения 29-й пожарно-спасательной части. Пострадавших с ожогами госпитализировали во вторую городскую больницу.

Фото: видео: 1kr.ua youtube.com

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В Днепропетровске загорелась гостиница (ФОТО.ВИДЕО)