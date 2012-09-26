В Украине из-за «автомобильной» войны с Россией могут подорожать все иномарки

{1-} Введение Украиной утилизационного сбора на автомобили грозит подорожанием не только российским, но и европейским, и японским маркам, сообщает «Коммерсант-Украина».

Напомним, Украина ввела утилизационный сбор 14 сентября. Пока что он касается только российской продукции и был введен в ответ на аналогичные действия России. С тех пор Киев неоднократно предлагал России пойти на взаимные уступки в отношении продукции двух стран, но договориться все еще не удалось.

Кабмин поручил Министерству экологии разработать изменения к постановлению о введении утилизационного сбора на автомобили не европейских и японских торговых марок.

По словам начальника отдела экологической безопасности Министерства Александра Посмитного, действие сбора будет распространяться на всех импортеров автомобилей, а также освобождают от него локальных производителей. Соответствующие поправки будут предоставлены Кабинету министров на следующей неделе.

Автомобильная война: Украина проигрывает России

Отметим, что 27 сентября на заседании глав правительств стран СНГ, которое состоится в Ялте, Украина и Россия могут подписать межправительственное соглашение о введении национального режима между странами. Это соглашение предполагает, что украинские импортеры автомобилей будут иметь такие же условия, что и российские производители.

Действие утилизационного сбора в России довольно чувствительно для украинских производителей. По данным Госстата, за шесть месяцев текущего года Украина экспортировала в Россию 13,9 тысяч автомобилей на сумму 108 млн долларов.

Фото: ma.by

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