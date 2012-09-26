В Испании при штурме парламента ранены 64 человека

В Мадриде 64 человека пострадали во время массовых столкновений демонстрантов с полицией у стен парламента Испании.
Об этом сообщает vesti.ru.
После столкновений были госпитализированы 28 человек, один из них – в тяжелом состоянии. Среди пострадавших — 27 блюстителей порядка, 35 манифестантов были задержаны.
Митингующие вышли на улицы под лозунгом «Окружим парламент!» и протестовали против экономической политики испанского правительства.
Демонстранты попытались приблизиться к зданию Конгресса депутатов, вокруг которого были установлены заграждения. В результате наряды полиции оказались вынуждены применить силу.
По мнению председателя нижней палаты испанского парламента Хесуса Мариа Посада Морено, действия полиции были оправданными.
В свою очередь, представители оппозиции утверждают, что применение правоохранительными органами силы было чрезмерным.
Фото, видео: vesti.ru
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