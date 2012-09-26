Названы главные визовые «враги» и «друзья» украинцев

{1-} В число государств, которые чаще других отказывают украинцам в визах, вошли Италия, Чехия и Великобритания.

Об этом «Главред» узнал от руководителя Общественной инициативы «Европа без барьеров» Ирина Сушко.

Эксперты мониторинга визовой практики стран ЕС и Шенгена опросили 1380 респондентов в городах Украины.

«Дружественной» является визовая практика Венгрии, Польши, Словакии и Эстонии. Консульские учреждения этих стран демонстрируют наилучший результат по всем параметрам визовой практики. Это и срок действия пребывания, и количество отказов, и количество выданных многоразовых виз, бесплатных. И, конечно же, продолжительность визовой процедуры», - отметила эксперт.

К «проблемной» группе эксперты отнесли консульства с наихудшим результатом по вышеперечисленным параметрам. Визовой практикой Италии, Чешской Республики и Великобритании украинцы недовольны более всего.

Так, практика консульства Италии вызывает обеспокоенность, поскольку совокупность времени и усилий, необходимых для получения итальянской визы, является наибольшей. Италия такую позицию занимает уже не первый год.

«И мы не видим каких-либо стремлений к изменениям», – констатирует Ирина Сушко.

Что же касается Великобритании, то визовая политика этой страны такова, что она, по словам экспертов, избегает системных шагов в направлении упрощения визовых требований и проводит наиболее закрытую и непрозрачную визовую политику среди стран-членов ЕС. Чехия же ведет визовую политику, достаточно нетипичную для стран Центральной и Восточной Европы (если сравнивать с Польшей и Венгрией): с высоким уровнем отказов, длительностью рассмотрения заявлений.

«Нейтральными» считаются Латвия, Литва, Испания, Финляндия, Швеция, Австрия, Португалия, Дания.

«Контрастной» названа визовая практика таких стран, как Германия, Франция, Бельгия, Финляндия, Греция, Словения, Нидерланды.

«Их визовая практика характеризуется определенной противоречивостью. Плюсы компенсируются минусами. Примером может быть работа консульства Франции, которое может рассматривать документы довольно быстро, но при этом перечень самих документов – один из самых обременительных», – говорит Ирина Сушко.

Более дружелюбно к украинцам стали относиться греки и испанцы. Эксперты констатируют значительное увеличение количества выдачи виз консульскими службами Испании и Греции, а также резкое сокращение уровня отказов.

Туристические операторы отмечают, что во второй половине лета консульство Греции начало открывать полугодовые Шенгенские визы и для туристов, которые единожды отправлялись на отдых в эту страну.

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