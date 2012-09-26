Ближайшие дни в Украине будут теплыми и ясными

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Погода в Украине 27-28 сентября будет теплой и без осадков.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Ночью и утром местами туман. Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с, днем в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью +10-15°, в южной части до +18°, днем +23-28°; в Карпатах и горах Крыма ночью +7-12°, днем +15-20°.

В Киеве – без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью +12-14°, днем +24-26°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 27 сентября самая высокая температура была +30,3 в 1924 г., самая низкая -1,2 в 1906 г.

28 сентября – без осадков, лишь днем в западных, местами Винницкой и Житомирской областях кратковременный дождь, кое-где с грозой. Ночью, утром местами туман. Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью +11-16°, на крайнем юге до +20°; днем +23-28°, на крайнем западе +18-23°.

В Киеве – без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью +12-14°, днем +25-27°.

26 сентября в 9 часов утра температура воды в Черном и Азовском морях была 19-22°, в Днепре возле Киева 17°.

фото: statusyblog.ru

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