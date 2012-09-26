Для отмены закона о клевете нужно 226 голосов

{1-}Нардеп-регионал Виталий Журавский вчера, 25 сентября, подал в Верховную Раду проект постановления № 11255 об отмене решения парламента о принятии в первом чтении законопроекта № 11013 относительно усиления ответственности за посягательство на честь, достоинство и деловую репутацию человека.

Однако, он не сможет отозвать свой закон. За его постановление о снятие законопроекта с рассмотрения должно теперь проголосовать 226 депутатов.

Согласно ст.104 Регламента ВР, депутат не имеет права отозвать проект после включения такого законопроекта в повестку дня сессии Верховной Рады. И только до его принятия в первом чтении проект может быть отозван по решению парламента и снят с рассмотрения, передает Лига.Закон.

В противном случае, это возможно только через принятие постановления Рады об отмене решения Верховной Рады о принятии проекта в первом чтении.

Как сообщал «Главред», Виталий Журавский предложил отменить решение Верховной Рады о принятии в первом чтении закона об усилении ответственности за клевету.

Ранее Журавский заявлял, что"взвесив все обстоятельства и исходя из государственных интересов, я принял решение отозвать свой законопроект.

"После широкого обсуждения и выработки общего видения будущего законопроекта, я намерен представить его на рассмотрение парламента", - сказал нардеп.

Напомним, Президент Виктор Янукович назвал ошибкой принятие Радой скандального закона о клевете.

Фото tvi.ua

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