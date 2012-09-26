Нарушениями в работе ОИК закладывается мина под выборы - Третьяков

26 сентября 2012, 13:42

{1-} Члены окружных комиссий, связанные с властью, намеренно совершают большое количество нарушений, чтобы в случае проигрыша провластного кандидата иметь правовые основания для опротестования результатов выборов, заявляет оппозиционный депутат Александр Третьяков.

Окружная избирательная комиссия в скандально известном округе №218 только в последние дни допустила несколько грубых нарушений законодательства. По мнению оппозиционного депутата Александра Третьякова, который баллотируется в округе №218 Киева, таким образом закладываются правовые основания признать выборы недействительными, когда кандидат, поддерживаемый властью, проиграет выборы.

Так, по информации Игоря Романюка, доверенного лица кандидата в депутаты по округу №218 Александра Третьякова, жеребьевка кандидатур в состав участковых комиссий в ОВК №218 проходила с рядом нарушений. Во-первых, ОИК №218 зарегистрировала ночью 19 сентября 24 представления с кандидатурами в состав участковых комиссий, хотя юридически не имела права это делать, ведь срок подачи кандидатур завершился 18-го сентября. Во-вторых, сам процесс жеребьевки, который должен был закончиться в пятницу, 21 сентября, не завершен до сих пор, что является грубым нарушением законодательства о выборах.

По мнению Александра Третьякова, власть специально программирует нарушения в работе ОИК, чтобы заложить мину под результаты голосования, когда кандидат, поддерживаемый властью, проиграет выборы. «Большое количество грубых нарушений на руку кандидатам, которых тайно поддерживает власть. Чем больше нарушений, тем больше правовых оснований отменить результаты выборов. Когда 28 октября провластный кандидат проиграет, у власти на руках будут факты ими же инспирированных нарушений, чтобы оспорить «невыгодные» результаты волеизъявления. Выходит, что нарушения в работе комиссии – на руку власти», - заявляет оппозиционный кандидат Александр Третьяков.

Напомним, что в ночь с 18 на 19 сентября в помещение ОВК № 218 проникли неизвестные, которые подали 24 представления с кандидатурами в состав участковых избирательных комиссий. Несмотря на то, что срок подачи документов уже завершился, ОИК № 218 в нарушение законодательства зарегистрировала представления. 9 из 24 партий-нарушителей оказались в числе победителей жеребьевки в ОИК №218, но на этапе определения конкретных кандидатур в члены 75 участковых комиссий ОИК прервала жеребьевку.

По сообщениям СМИ, жеребьевка для определения состава участковых избирательных комиссий прошла с нарушениями во многих мажоритарных округах по всей Украине. В частности, о нарушениях в ходе жеребьевки сообщали оппозиционные кандидаты по округам № 95 (г. Ирпень, Киевская область), 212, 218, 223 (все - Киев) и других.

Лидер партии «УДАР» Виталий Кличко назвал жеребьевку в УИК одним из этапов подготовки Партии регионов к масштабным фальсификации выборов в Верховную Раду 28 октября 2012 года.

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