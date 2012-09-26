Адвокат: священник, сбивший мальчика, расскаивается - СМИ все перекручивают

{1-}Одесский священник, сбивший 11-летнего Дениса Воробьева, в результате чего последний скончался, раскаивается и полностью признает свою вину, хотя дело далеко не так очевидно, как хотят показать некоторые СМИ.

Об этом в интервью «Думской» сказал адвокат задержанного Валерий Судаков.

Как заявил адвокат, его подзащитный очень переживает по поводу случившегося.

Именно поэтому, говорит Судаков, когда мальчик находился в коме, священник предлагал оказать его семье материальную помощь, настаивал на том, чтобы пострадавшего осмотрел известный одесский нейрохирург. Родители, однако, ответили отказом.

По словам адвоката, в СМИ сильно исказили информацию о произошедшем или умолчали о некоторых важных подробностях. К примеру, в публикациях сообщается о том, что священник ездит на «Мерседесе». «Машина довольно старая, ей под двадцать лет. Но из статей и заметок складывается впечатление, что батюшка ездит на крутом «Мерсе», словно какой-то депутат», – говорит Судаков.

По утверждению юриста, несколько неточно масс-медиа передали и слова служителя церкви, якобы заявившего о том, что он, мол, не будет требовать от родителей возмещения ущерба за разбитую фару.

«Он общался с родителями и сказал дословно: «Мне непонятно, почему у мальчика такие травмы, у меня только фара разбита. Разница между реальными словами и тем, как это подали в газетах и на телевидении, разительная», - подчеркнул адвокат.

По мнению Судакова, на его клиента оказывается сильное давление, причем не только со стороны семьи мальчика (что естественно). К примеру, уверен защитник, следствие очень плотно «поработало» с очевидцами аварии: «Все как один говорят, что ребенок переходил дорогу на зеленый, но на уточняющие вопросы, с кем он был и где конкретно переходил, дать ответ не могут. При этом, судя по расположению пострадавшего, скорее всего, тот переходил дорогу по рельсам между переходами».

Как ранее сообщалось, суд избрал в отношении священника меру пресечения в виде содержания под стражей. В данный момент идет досудебное следствие. Назначены три экспертизы: судебно-медицинская должна закрепить причины смерти мальчика, и две судебно-технические проверят исправность автомобиля на момент аварии, а также установят, с какой скоростью водитель пересекал перекресток.

Как сообщалось, трагедия произошла средь бела дня 8 сентября, на глазах у родителей Дениса Воробьева на пешеходном переходе возле пересечения трамвайных путей 13-го маршрута.

По словам очевидцев, «Мерседес» выехал на зебру на красный свет. Мальчик вскоре скончался, а затем, узнав о смерти Дениса, умерла от инфаркта и его учительница Лариса Ефимчикова.

Суд избрал в отношении священника меру пресечения в виде содержания под стражей. В данный момент идет досудебное следствие.

фото: dumskaya.net

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