В Польше хотят эксгумировать тела всех погибших под Смоленском

{1-}До конца текущего года может быть проведена эксгумация тел еще четырех жертв авиакатастрофы под Смоленском, сообщили следователи Главной военной прокуратуры Польши.



Следователи уже заявили, что до конца года будут проведены четыре эксгумации, но некоторые представители семей жертв говорят о необходимости эксгумации всех тел, включая президентскую чету, пишет Интерфакс-Украина.



Ранее глава польской партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский, брат погибшего польского президента Леха Качиньского, в эфире польского телевидения выразил уверенность в том, что в польском Вавеле в Кракове действительно похоронены Лех Качиньский и его супруга Мария.



"У меня нет сомнений, что на Вавеле покоится мой брат. Я узнал тело моего светлой памяти брата еще на аэродроме и уже здесь. В том, что это он, нет никаких сомнений. Он был изуродован, но сомнений у меня нет", - сказал Ярослав Качиньский.



О том, что рядом с Лехом Качиньским похоронена его супруга Мария, подтверждают в семье Ярослава Качиньского, а также брат Марии Конрад Мацкевич и Марта Качиньская, дочь Леха и Марии Качиньских.

Напомним, 25 сентября, польская прокуратура официально подтвердила замену тел жертв Смоленской авиакатастрофы, которую удалось выявить благодаря проведению эксгумации похороненных в Польше двух погибших в этой трагедии женщин, одна из которых - легенда польского независимого профсоюзного движения "Солидарность" Анна Валентинович.

Как сообщал Главред, Ярослав Качиньский, брат-близнец погибшего президента Польши Леха Качиньского заявил, что Смоленская авиакатастрофа все больше напоминает организованное убийство.

Он заявил, что представители правящей в Польше партии «Гражданская платформа» заинтересованы в том, чтобы Смоленская авиакатастрофа считалась расследованной, поскольку иначе могут «выйти на свет скрытые ими факты, за которые им придется отвечать».

фото: gazeta.pl

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