Украинцы смогут арендовать квартиры с правом выкупа

26 сентября 2012, 14:54

{1-}В Кабмине рассказали о новой программе «Аренда квартиры с правом выкупа».

Для того чтобы выкупить у государства квартиру по правительственной программе «Аренда с правом выкупа», киевлянину достаточно будет каждый месяц в течение 15 лет платить около 2600 грн.

Об этом сообщил на брифинге после заседания Кабмина председатель правления Государственного ипотечного учреждения Валентин Рыбачук, пишут «Комментарии».

По его словам, программа предусматривает возможность аренды квартиры с дальнейшим правом выкупа, где жилая площадь составляет не более 40 кв. м для двух человек. При наличии ребенка, площадь увеличивается на 18 кв. м. на каждого ребенка, но в то же время жилая площадь не может превышать 76 кв. м. Также Рыбачук подчеркнул, что среднемесячная оплата такого жилья в столице составит около 2600 грн. в течение 15 лет.

По его словам, для других городов Украины эта сумма может быть менее 1 тыс. грн. При этом чиновник отметил, что, для того, чтобы получить возможность арендовать квартиру в рамках ипотечного лизинга не по месту регистрации будет невозможно, так как желающий получить жилье согласно такой программе должен быть прописан в городе и состоять на учете в Государственном ипотечном учреждении.

По его словам, на сегодняшний день программа согласована во всех профильных министерствах, и ожидается, что данную программу Кабмин примет на следующей неделе. Программу будет подавать Министерство финансов. Вместе с тем, Рыбачук отказался назвать заложенный в программу бюджет. При этом он отметил, что Государственное ипотечное учреждение постоянно привлекает средства государственных банков.

В этом году планируется привлечь 2,5 млрд. грн. через размещение облигаций, из них – 0,5 млрд. грн. – облигации ипотечного учреждения, и 2 млрд. грн. – облигации под госгарантии.

фото: yoho.com.ua, nmn.by

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