Наливайченко хочет антикоррупционную коалицию в будущем парламенте

В будущем парламенте должна быть создана антикоррупционная коалиция, которая объединит всех, кто ставит цель освободить Украину от коррупции и несправедливости, от Партии регионов и ее сателлитов. Об этом заявил кандидат в народные депутаты от «УДАРа» Валентин Наливайченко во время круглого стола в Киеве.

По убеждению Наливайченко, некачественный парламент, который превратился в ЗАО власти, является основой нынешней власти. Безответственные депутаты не имеют ни моральной силы, ни профессиональной квалификации, чтобы воплощать народную волю. Поэтому в украинский парламент нужно привести новых ответственных людей и сформировать в нем демократическое патриотическое, а главное - антикоррупционное большинство.

«Кроме пустых разговоров, парламент не продуцирует ничего. Но кроме рта, нужно иметь еще и руки. У команды партии «УДАР» есть политическая воля и мужество создать антикоррупционное агентство, подчиненное и подотчетное только Верховной Раде. Именно оно будет тем реальным средством, которое одолеет коррупцию», - отметил Наливайченко.

В то же время политик подчеркнул: руководящим органом Антикоррупционного агентства будет Общественный совет, в который войдут также журналисты и правозащитники, которые не запятнали себя коррупционным сотрудничеством с властью. Поэтому антикоррупционный орган будет под жестким общественным контролем.

«В новом парламенте мы обязательно выполним люстрацию власти, выгоним из власти коррупционеров и упраздним все коррупционные законы, принятые этим большинством. А главное - вернем людям украденное», - отметил Наливайченко.