Масштабная забастовка парализовала Грецию

{1-}В Греции проходит масштабная забастовка, парализовавшая транспорт, банки, больницы

Сотни тысяч греков, вышедших на первую с июня всеобщую забастовку, фактически парализовали работу почти всех секторов в стране, протестуя против очередного раунда сокращения госрасходов.

24-часовая забастовка, которую начали два крупнейших в Греции профсоюза GSEE и ADEDY, стала первой с момента формирования коалиционного правительства во главе с премьер-министром Антонисом Самарасом и представляет собой первое реальное испытание для властей, сообщает Газета.ру. со ссылкой на The Wall Street Journal.

В стране приостановлено авиа- и железнодорожное сообщение, закрыты магазины, в больницах работает только основной персонал на случай чрезвычайных ситуаций. Кроме того, закрыты правительственные учреждения, школы, музеи и суды.

Из-за трехчасовой забастовки авиадиспетчеров было нарушено расписание авиаресов. Банковские работники, учителя, юристы, коммерсанты и врачи также присоединились к забастовке.

В центре Афин на фонарных столбах развешаны плакаты с призывом к забастовке и надписью: "SOS – страна должна быть сохранена, но прежде всего – ее народ".

Забастовка началась из-за того, что греческое правительство готовится подписать пакет о сокращении бюджетных расходов на 13,5 миллиарда евро. Такое условие Греция вынуждена выполнить, чтобы получить очередной транш финансовой помощи от международных кредиторов.

"Тройка" кредиторов – Европейская комиссия, Европейский центральный банк и Международный валютный фонд – намерены приехать в Афины на следующей неделе, чтобы оценить усилия Греции по выполнению своих обязательств.

Греция в кризис резко сокращает государственные расходы, в частности на зарплаты и пенсии. Афины ведут сложные переговоры с ЕС и МВФ о продолжении финансовой поддержки Греции, которая полностью зависит от внешнего финансирования с 2010 года.

Между тем, полиция применила слезоточивый газ против более 50 тысяч протестующих греков, недовольных правительственными мерами по сокращению госрасходов.

Протестующие бросают в полицейских камни и бутылки с зажигательной смесью.

Это первая 24-часовая забастовка с момента формирования коалиционного правительства во главе с премьер-министром Антонисом Самарасом в июне этого года.

фото; видео: vesti.ru

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