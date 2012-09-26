Погибших под Смоленском поляков хоронили голыми в пластиковых пакетах – СМИ

{1-}Поляков, погибших в авиакатастрофе под Смоленском, хоронили в пластиковых пакетах.

Об этом сообщили очевидцы проведения эксгумации, пишет se.pl.

По словам очевидцев эксгумации, тела погибших поляков были грязными и голыми упакованы в черные пластиковые пакеты. Одежду бросили сверху.

В одном из тел была найдена резиновая перчатка, оставленная россиянами. Такое неуважение к телам погибших возмутило поляков.



Напомним, 25 сентября, польская прокуратура официально подтвердила замену тел жертв Смоленской авиакатастрофы, которую удалось выявить благодаря проведению эксгумации похороненных в Польше двух погибших в этой трагедии женщин, одна из которых - легенда польского независимого профсоюзного движения "Солидарность" Анна Валентинович.

Как сообщал Главред, Ярослав Качиньский, брат-близнец погибшего президента Польши Леха Качиньского заявил, что Смоленская авиакатастрофа все больше напоминает организованное убийство.

Самолет польского президента Леха Качиньского Ту-154 разбился под Смоленском утром 10 апреля 2010 года. На борту находились 96 человек – 88 пассажиров и восемь членов экипажа. Погибли все, в том числе президент Лех Качиньский, его супруга и часть руководства Польши.

фото: vesti.ru

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