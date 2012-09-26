За смерть зверски замученного убийцы Каддафи ливийцы грозят новой войной

{1-}В Ливии убит 20-летний Омран Шабан, который во время прошлогодней революции застрелил Муаммара Каддафи из его золотого пистолета.

Отметим, что Шабан, не успев получить назначенную Национальным советом премию в 1 млн. долларов за убийство Каддафи, был похищен в г. Бени Валид и в течение 57 дней подвергался жестоким пыткам, передает Vesti.Az. со ссылкой на сайт «Libya-land.com».

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После длительных усилий к его освобождению нынешнее правительство сумело добиться выдачи Шабана в полуобморочном состоянии, после чего он лечился в американском госпитале во Франции, где и умер.

Новость о смерти и похоронах героя облетела всю Ливию. Власти объявили его "послушным мучеником", а в Триполи на улицы вышли несколько сотен жителей, потребовавшие от Национального Конгресса Ливии отомстить за смерть Омрана Шаабана, сообщает Breitbart .

Необходимость задержать и разоружить бани-валидских боевиков правительство осознает давно, однако задача эта трудная, пишет издание. После гражданской войны в городе с населением 100 тысяч человек остались гранатометы и артиллерия. При этом доподлинно известно, что жители Бани-Валида не исполняют распоряжений нынешней власти: например, студенты отказываются петь новый гимн, а учителя саботируют новую учебную программу.

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Противоречия между Бани-Валидом и Мисратой грозят обернуться новым вооруженным конфликтом. Эти два города выступали по разные стороны баррикад во время гражданской войны, а после ее окончания жители Бани-Валида продолжали атаки на своих противников. Если в ситуацию не вмешаются власти, то с оставшимися в живых сторонниками Каддафи грозят расправиться почитатели Омрана Шаабана.

"Я собираюсь отстоять его (Омрана Шаабана - ред.) права по закону, и присоединюсь к военной операции по захвату Бани-Валида. Мы пойдем на смерть с божьим благословением", - заявил брат погибшего Валид Шаабан. "Мы терпеливы, но у нашего терпения есть предел", - добавил друг семьи "мученика" Абу-Шаала.

Фото: ntrzacatecas.com; Vesti.Az

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