75% украинцев не довольны работой Верховной Рады

{1-} Уровень доверия украинцев к Верховной Раде упал до рекордно низкого уровня. 75% граждан Украины не довольны работой ее парламента

Об этом со ссылкой на зама гендиректора - директора политико-правовых программ Центра Разумкова Юрия Якименко сообщает УНИАН.

Эксперт отметил, что сегодня одной из проблем также являются политическая структуризация парламента и защита прав парламентского меньшинства. Кроме того, существует проблема низкого качества законодательного процесса, которое и продолжает падать. Также эксперты отмечают недостаточную прозрачность в деятельности парламента и его органов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выборы без Тимошенко: признает ли Европа новую Раду

«Следствием стало то, что сейчас мы имеем уровень поддержки парламента самый низкий за всю историю наблюдений», - отметил Якименко.

Он также привел данные, согласно которым 75% граждан Украины не довольны работой ВР, при этом лишь 15% граждан считают парламент независимым органом власти, а большинство считает его зависимым от Президента.

«В сущности, мы имеем девальвацию парламентаризма, но мы сейчас имеем шанс на восстановление этой функции. Этот шанс дают выборы», - подчеркнул Якименко.

Ранее «Главред» сообщал, что в последнее время начал резко расти рейтинг Партии регионов. Если бы выборы проходили в начале сентября, за регионалов бы проголосовали 26,3% опрошенных. Фактически регионалы прибавили 4%. Эксперты уверяют, что на рейтинг регионалов повлияли социальные инициативы и то, что оппозиция размыта.

Новости по теме:

Рейтинг регионалов начал расти из-за взяток избирателям и размытой оппозиции

Уровень доверия к Президенту и власти падает - эксперт

Рейтинг Путина упал до исторического минимума

Выборы-2012 в ЦИК считают самыми спокойными за последнее время