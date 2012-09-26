В парламенте Крыма заговорили на крымскотатарском языке

{1-} В Верховном совете Крыма впервые за долгие годы депутат заговорил с трибуны на крымскотатарском языке, таким образом Рефат Чубаров выполнил обещание, данное им в августе после вступления в силу языкового закона.

Чубаров взял слово во время утверждения гендиректором государственной телерадиокомпании «Крым» Степана Гулеватого, и возмутился небольшим, по его мнению, количеством часов в эфире на крымскотатарском языке, сообщает УНИАН.

Спикер Крыма Владимир Константинов отметил, что слова депутата может перевести переводчик. Девушка начала делать это.

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Чубаров продолжил выступление на крымскотатарском, а на реплику Константинова о том, что переводчица не поспевает за ним, депутат ответил, что может после окончания выступления перевести свои слова сам.

Кроме того, Чубаров задавал вопросы выступающим на украинском языке.

Ранее «Главред» сообщал, что 8 августа Президент Виктор Янукович подписал языковой закон, принятый Верховной Радой.

Документ не будет препятствовать развитию в Крыму государственного - украинского - языка, региональными здесь могут стать русский и крымскотатарский языки - только эти языковые группы насчитывают на полуострове не менее 10% населения, заявил крымский премьер-министр Анатолий Могилев.

ВС Крыма 15 августа поручил Совету министров автономии до 10 октября подготовить и внести на рассмотрение крымского парламента предложения по реализации в автономии закона.

фото: alraid.org

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