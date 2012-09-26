Приватизация госпредприятий абсурдна и нелогична – Александровская

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Процесс приватизации предприятий, находящихся на балансе государства, наносит серьезный ущерб экономике страны.



Об этом в интервью корреспонденту ГолосUA заявила народный депутат от фракции Коммунистической партии Украины Алла Александровская.



Она, в частности, подчеркнула, что на протяжении последних двадцати лет в стране проводится «абсурдная и нелогичная» практика решения проблем государства за счет передачи собственности в частные руки.

«Мы фактически лишаем себя дохода, поскольку государственные заводы и фабрики обеспечивают казне прибыль, а частники лишь платят налог с прибыли. Так уж получилось, что в Украине многие люди хотят быть богатыми за счет «тупого присвоения собственности», - отметила Александровская.

Напомним, что накануне Кабмин объявил о намерении сократить число не подлежащих приватизации предприятий примерно на 1200 компаний. В списке госсобственности остаются 300 структур.

фото: golos.ua