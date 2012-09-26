Партия регионов проигрывает предвыборную гонку на Луганщине – КПУ

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Позиции действующей власти в Луганской области заметно пошатнулись, и Партия регионов прекрасно понимает, что катастрофически теряет свою популярность у потенциального электората.



Об этом заявил депутат от фракции КПУ в Верховной Раде Спиридон Килинкаров на пресс-конференции в информационном агентстве ГолосUA.



«Власть пытается нечестным образом воздействовать на ход предвыборной кампании, оказывая давление на своих политических оппонентов и признавая, таким образом, что законными методами завоевать симпатии народа в регионе ей крайне трудно», - подчеркнул Килинкаров.



Депутат напомнил также, что в последнее время потенциальный избиратель на Луганщине испытывает определенную усталость в связи с ужесточением давления регионалов на «умы простого народа».



«Люди прекрасно видят положение вещей, при котором закрываются заводы и фабрики, а заработная плата не выплачивается месяцами. Они наверняка сделают из этого правильные выводы», - отметил Килинкаров.

фото: golos.ua