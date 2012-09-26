За границей создали 116 избирательных участков

{1-}Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на заседании 26 сентября приняла решение о создании 116 зарубежных избирательных участков.

Как сообщил член ЦИК Юрий Данилевский, в ЦИК поступили представления на включение 1767 кандидатур в состав зарубежных избирательных участков, в том числе 22 - от фракций и партий, а также 1745 - от Министерств иностранных дел, сообщает Интерфакс-Украина.

В частности, Партия регионов подала 16 кандидатур, парламентская фракция "БЮТ- Батьківщина " - 4, по одному – парламентская фракция "НУ-НС" и Всеукраинское объединение "Батьківщина".

Все кандидатуры отвечают требованиям закона, поэтому включены в состав зарубежных участковых комиссий. Всего за рубежом создан 51 малый участок, 21 средний и 44 больших. В зависимости от размеров участков в их состав участков вошло от 10 до 24 членов комиссий, а в состав 6 участков – 4-5 членов.

21 кандидатура из 22, поданных партиями и парламентскими фракциями, назначены на руководящие должности, от МИД - 321 кандидатура.

Напомним, зарубежные избирательные участки создаются Центральной избирательной комиссий (ЦИК) при зарубежных дипломатических учреждениях Украины, в военных частях (формированиях), дислокациях за пределами Украины, с равномерным отнесением ко всем одномандатным округам, которые создаются на территории столицы Украины - города Киева.

Таким образом, зарубежные избирательные участки не будут включены в состав каких-либо одномандатных округов, но войдут в состав многомандатного общегосударственного округа, и избиратели смогут проголосовать на этих участках только за партийные списки.

По данным ЦИК, на зарубежных избирательных участках насчитывается более 400 тыс избирателей.

Фото novynar.com.ua

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