Резолюция по Украине отображает мнение всего Сената – посол США

{1-} Принятая в минувшую субботу Сенатом США резолюция по Украине отображает мнение всех сенаторов.

Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Джон Теффт, сообщает Укринформ.

«Это было единогласное решение Сената. Никто не голосовал против. Это обычная практика в США, когда Сенат полностью поддерживает документ», - сказал он.

Американский посол добавил, что резолюция готовилась «достаточно долгое время, поэтому неудивительно, что она была принята».

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Ранее «Главред» сообщал, что, 22 сентября Сенат США принял резолюцию S.Res. 466. Документ призывает к освобождению из тюрьмы экс-премьера Юлии Тимошенко, а также провести парламентские выборы «честно и прозрачно в соответствии со стандартами ОБСЕ».

Вместе с тем, МИД Украины выразил сомнение по поводу общей поддержки резолюции. В ведомстве, в частности, указали, что текст резолюции не проходил обсуждения на заседании комитета Сената США по международным правам и был принят в пакете с 11 другими документами по разным вопросам.

фото: radiosvoboda.org

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