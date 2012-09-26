Янукович выступил в ООН: пообещал учесть опыт Европы

{1-} Украина будет учитывать лучший опыт европейских стран в процессе реформ по установлению верховенства права, заявил Президент Виктор Янукович, выступая на пленарном заседании 67-й сессии Генассамблеи ООН.

Он отметил, что центром международных усилий по укреплению верховенства должна оставаться ООН, сообщает «Интерфакс-Украина».

В то же время, по его словам, важную роль в этой сфере должны быть соответствующие региональные организации. «Для Украины это Совет Европы, в частности, ее Венецианская комиссия, тесное взаимодействие с которой помогает нам неуклонно двигаться путем реформ в сфере верховенства права и таким образом реализовывать наши евроинтеграционные устремления», - сказал Янукович.

По словам Президента, этому процессу способствует работа Конституционной Ассамблеи. «В ходе конституционного строительства мы изучаем и будем учитывать лучший опыт других стран», - подытожил Янукович.

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