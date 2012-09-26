Украина предложила самолеты и корабли для эвакуации людей из «горячих точек»

{1-} Украина готова оказать помощь в вопросах эвакуации мирных граждан из «горячих точек», заявил Президент Виктор Янукович, выступая на пленарном заседании 67-й сессии Генассамблеи ООН.

Янукович напомнил о действиях Украины по эвакуации своих граждан из Сирии, сообщает «Интерфакс-Украина»

«В данном случае речь идет не об одноразовой акции, но о решительной настроенности Украины использовать свои возможности для защиты гражданского населения в «горячих точках», - подчеркнул Президент.

«Я хочу еще раз заверить в том, что и в дальнейшем украинские самолеты и корабли, которые могут быть задействованы в усилиях по эвакуации граждан из «горячих точек», всегда будут открыты для всех лиц, кто нуждается в помощи независимо от гражданства», - сказал Янукович.

Он также отметил, что Украина разделяет глубокую обеспокоенность международного сообщества в отношении эскалации насилия в Сирии.

«Призываем все причастные стороны приложить максимум усилий для урегулирования конфликта на основе уважения устава ООН и общепризнанных принципов международного права», - сказал президент.

По словам главы Украинского государства, в минувшем году благодаря гуманитарной миссии Украины из Ливии были вывезены граждане разных национальностей, преимущественно женщины и дети, граждане Украины и Польши.

Ранее «Главред» сообщал, что по данным ООН, общее число жертв конфликта в Сирии превысило 12 тысяч человек, около 230 тысяч стали беженцами, около миллиона человек нуждаются в гуманитарной помощи. Сирийские власти заявляют, что в столкновениях с вооруженной оппозицией погибли более 2,5 тысячи военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов Сирии, против которых действуют хорошо вооруженные боевики, а число жертв среди мирного населения превысило 3,2 тысячи человек.

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