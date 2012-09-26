На похороны убийцы Каддафи пришли 10 тысяч ливийцев

{1-} Более 10 тысяч ливийцев собрались для того, чтобы отдать дань памяти 22-летнему Омрану Шабану, который поймало бывшего лидера страны Муаммара Каддафи, а потом заявлял, что застрелил полковника из его золотого пистолета.

Всеобщий национальный конгресс Ливии скорбит в связи со смертью «смелого героя» и примет все необходимые меры для привлечения к ответственности виновных, сообщает BBC.

Шабан, обнаруживший скрывавшегося Кадаффи в прошлом году, умер накануне в парижском госпитале, где он проходил курс лечения после двухмесячного плена.

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В июле этого года он был похищен неизвестными и находился в плену в течение 50 дней в городе Бени-Валид, который ранее был оплотом Кадаффи. Во время захвата завязалась перестрелка, в которой мужчина был ранен, и его парализовало. Все последующие недели заложников удерживали в неизвестном месте, били и пытали.

В начале сентября при посещении города Бани-Валид, который по-прежнему остается форпостом лояльных Каддафи сил, глава Всеобщего национального конгресса (парламента) и временный глава государства Мухаммед Юсеф аль-Магреф добился освобождения Шаабана и двоих его друзей. Четвертый из участников событий годовой давности по-прежнему удерживается в заложниках.

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Ранее «Главред» сообщал, что Омран Джумаа Шаабан был доставлен во Францию на лечение, где и скончался в одном из парижских госпиталей. В Мисурате, где он будет похоронен, объявлен траур. Более 10 тыс. человек приняли участие в траурной церемонии на футбольном стадионе города. Смерть спровоцировала протесты у здания парламента в Триполи, участники которых потребовали покарать виновных.

По сообщению ряда СМИ, смерть Шабана может привести к новой волне противостояния в стране между лидерами различных группировок.

Фото: ntrzacatecas.com; Vesti.Az

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