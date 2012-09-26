Янукович напомнил ООН о ядерном оружии и потребовал гарантий безопасности

26 сентября 2012, 21:20

{1-} Украина настаивает на гарантиях безопасности для государств, которые отказались от своих ядерных арсеналов, заявил Президент Виктор Янукович, выступая на пленарном заседании 67-й сессии Генассамблеи ООН.

«Мы настаиваем: гарантии безопасности для государств, которые отказались от своих ядерных арсеналов и пошли на другие стратегические уступки, должны быть отображены в юридически обязывающих международных документах», - цитирует Президента УНИАН.

 Обращаясь к проблематике международной безопасности, Янукович отметил глубокую приверженность Украины делу построения более безопасного и защищенного мира.

 «Эта приверженность – в национальном сознании украинцев, в котором отразились лихолетия войн, тоталитаризма и голодоморов, а также последствия Чернобыльской аварии, – наибольшей техногенной катастрофы в истории человечества», - сказал он.

По словам Президента, поэтому стремление Украины уберечь мир от подобных пережитых нами трагедий исходит от самого сердца украинцев. На протяжении более двух десятилетий своей независимости Украина является последовательным сторонником курса глобального ядерного разоружения и нераспространения.

«Мы добровольно отказались от третьего в мире по мощности ядерного арсенала, мы соблюдали свое слово и в этом году полностью вывезли из страны последние запасы высокообогащенного урана», - сказал он.

Янукович считает, что эти важные шаги, а также проведение в прошлом году в Киеве Саммита по мирному и инновационному использованию ядерной энергии, являются достойными наследования.

«В этом же свете рассматриваю Совместную декларацию Украины, Мексики и Чили – стран, которые приложили особые усилия по нейтрализации рисков использования высокообогащенного урана. Декларация остается открытой к присоединению. К сожалению, до сих пор не реализована амбициозная цель постепенной полной ликвидации ядерного оружия», - подчеркнул он.

фото: president.gov.ua

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