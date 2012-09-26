Колесниченко подал в суд на писателя Винничука за «клевету»

26 сентября 2012, 21:35

Нардеп-регионал Вадим Колесниченко подал в суд на известного писателя Юрия Винничука о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Об этом  сам писатель сообщил «Украинской правде».

Он рассказал, что в среду ему пришло постановление Дарницкого райсуда Киева (судья Вовк Е.И., секретарь Шамрай И.В.) о направлении искового заявления Колесниченко по подсудности в Лычаковский райсуд Львова.

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«Вот только это постановление получил. И думаю: чем же я, прости Господи, мог обидеть Колесниченко, если в моих статьях я писал лишь о Вадике Калесниченко - провокаторе и лжеце. И никогда ни словом не мог обидеть такую ​​важную персону как Вадим Колесниченко», - отмечает он.

Винничук уточнил, что самого искового заявления «не получил, поэтому и теряюсь в догадках».

«Но думаю, если так дальше пойдет, то подадут на меня в суд и Дон Витторио, рыцарь золотой унитаз, и Инна Геббельсивна Богохульская, и Петя Красножопий, и Чечьоткин, и Табакович, и все остальные этих... как их... ну, на пі...», - заявил писатель.

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«Можно только представить себе, как товарищ Колесниченко будет в суде бить себя в грудь и убеждать, что провокатор Калесниченко и он - это одно лицо. Но тогда это будет свидетельствовать о раздвоении личности. Итак останется единственный выход - интенсивное лечение в психдиспансере», - подытожил он.

«Очевидно речь идет о моих статьях на ТСН в Пост-поступе», - подытожил Винничук.

Как известно, Винничук автор скандального стихотворения «Убей пид...аса». Он также ведет еженедельную страницу под именем Юзя Обсерватора в газете «Post-Поступ», где является главным редактором. В сообщениях фигурируют Дон Витторио, рыцарь Золотого унитаза, и другие.

Ранее «Главред» сообщал, что 23 января к Винничуку домой пришли милиционеры и потребовали письменных объяснений по поводу его стиха «Убей пид...аса», прочитанного несколько месяцев назад в Киеве на мероприятии «Ночь эротической поэзии».

Основанием для этого стала жалоба в Генпрокуратуру депутата от Компартии Леонида Грача, который считает, что упомянутый стих является порнографическим произведением, а также содержит в себе призывы к насильственному свержению действующей власти. Депутат-коммунист написал обращение после письма политолога Владимира Бондаренко по поводу стихов Винничука.

Фото: pravda.com.ua

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