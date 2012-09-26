Судьи попросили у Азарова 16 миллионов на переводчиков

{1-} Государственная судебная администрация попросила у Кабмина дополнительное финансирование на переводчиков в размере 16 млн грн и даже направила соответствующее письмо на имя премьера Николая Азарова.

Об этом сообщается на сайте администрации.

«Администрация обратилась к премьер-министру Николаю Азарову с проектом изменений в приложения постановления КМУ от 9 марта 2006 года № 268 в части определения размера должностных окладов для переводчиков», - говорится в сообщении.

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По данным ведомства, обращение обусловлено необходимостью реализации основных положений закона «Об основах государственной языковой политики» от 3 июля 2012 № 5029-VI, ведь в пределах территории, на которую распространяется региональный язык, стороны могут осуществлять производство и подавать письменные процессуальные документы на региональном языке (языках) без дополнительных затрат для сторон процесса.

«Итак, для реализации соответствующих положений закона "Об основах государственной языковой политики" возникает необходимость предусмотреть в структуре судов должности переводчика, что в свою очередь требует дополнительного финансирования из госбюджета в сумме около 16 млн гривен», - сказано в сообщении ГСА Украины.

Ранее «Главред» сообщал, что ГСА Украины обратилась к Президенту Виктору Януковичу с просьбой обеспечить надлежащую оплату труда работников аппаратов судов в 2012 году и предусмотреть на это в общем фонде государственного бюджета увеличение расходов в размере 473,8 млн грн.

фото:nikvesti.com

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