Владислав Лукьянов: Слухи о намерении ПР отправить в отставку Тимошенко – это полный бред

О подробностях решений, принятых на политсовете, а также о тактике и стратегии Партии регионов в нынешних политических обстоятельствах «Главреду» рассказал народный депутат-«регионал» Владислав Лукьянов.



Владислав Валентинович, было ли заседание политсовета Партии регионов запланированным или внеплановым? Какие главные вопросы на нем рассматривали?



Заседание было плановым. Не могу сказать, что мы рассматривали какие-то срочные и чрезвычайные вопросы. Всего на повестке дня у нас было 4 вопроса.



Первым было проведение внеочередного съезда партии в связи с президентскими выборами. Отчетно-выборная кампания подготовки к съезду запланирована на сентябрь-октябрь. Вторым вопросом утвердили решение контрольно-ревизионной комиссии о восстановлении ранее исключенных членов крымской организации партии. Им вынесли выговор. (Ранее из партии были исключены мэр Симферополя Геннадий Бабенко и глава Совета Министров АРК Виктор Плакида. – Ред.)



Также было проведено расследование по Кировоградской городской организации партии. Там был застаревший конфликт, и партия длительное время фактически была под руководством Блока Литвина. Мы расставили точки над «і» в этом вопросе.



Разобрались с якобы поддержкой обращения в поддержку Лозинского депутатами Головановского райсовета от Партии регионов. А ведь там наша фракция даже не образовывалась! Люди случайно прошли в райсовет, не являясь даже членами партии. Там даже председателя партийной организации не было, фактически не было партийной организации вообще. Поэтому приняли решение все аннулировать и заново создать там партийную организацию, чтобы даже теоретически подобные провокации не были возможны.



Четвертым вопросом мы проговорили результаты работы депутатов в округах. Виктор Федорович поднял вопрос о том, что в некоторых районах есть контакт местных организаций с депутатами, а в некоторых его надо улучшать.



Дата съезда – 20 октября – определена вами так, как будто избирательная кампания уже сокращена со 120 до 90 дней. Вы так уверены в принятии этой нормы?



Мы приняли решение о начале подготовки к отчетно-выборной кампании. По мере голосования изменений к закону о выборах будем корректировать дату съезда на политсовете.



По вашему мнению, удастся ли найти компромисс по изменениям к закону о выборах? Все-таки сессия уже заканчивается, а там уже по старому закону и кампания начнется…



Сессия заканчивается тогда, когда она закрывается. Теоретически она может закрываться и в день начала следующей.



Работа о совместном законе о выборах БЮТ и Партии регионов…



Нет совместного закона БЮТ и Партии регионов. Есть законопроект отдельных депутатов.



То есть это не законопроект двух партий, а чисто индивидуальная инициатива Александра Лавриновича, Андрея Портнова и Елены Лукаш?



Это инициатива юристов – специалистов в этом вопросе. Безусловно, мы уважаем их мнения, и, думаю, каждый из них – авторитет в своей политической силе. Думаю, наша политическая сила прислушается к рекомендациям Лукаш и Лавриновича. Я также уверен, что высоким авторитетом для своей политической силы является Андрей Портнов.



Есть ли основания у обвинений Президента и многих других политиков в том, что наработки закона о выборах – это продолжение конституционных договоренностей, которым не суждено было пройти?



Думаю, что обвинения Президента на протяжении всей его каденции очень редко когда имели под собой реальные основания. Не только в адрес Партии регионов или БЮТ – вообще.



Говорят, что этот закон о выборах – часть договоренностей, которые предполагают президентство Виктора Януковича и гарантирование им премьерства для Юлии Тимошенко. Такой вариант возможен?



Это полная ерунда. Существует острый конфликт между двумя политическими силами, между требованиями Партии регионов повысить социальные стандарты – увеличить заработные платы, пенсии и стипендии, – поэтому версия не выдерживает никакой критики.



Обсуждалась ли на политсовете нынешняя позиция Партии регионов в парламенте?



У нас есть принципиальная позиция – правительство должно выполнять законодательство и Конституцию страны. Правительство первым подает пример неисполнения закона и юридического нигилизма. В нормальной стране если какой-то закон не может быть выполнен, то правительство предлагает внести в него правки и изменения. В таком случае это является предметом политического обсуждения, обсуждается вопрос политической ответственности правительства за неспособность выполнять закон или же о необходимости его отмены.



Вы о каком законе говорите?



Мы говорим о Конституции, которая гарантирует неснижение социальных норм и стандартов.



Литвин предложил на сегодняшнее заседание ВР план: сначала рассматривается проект Папиева о повышении социальных выплат, а потом законопроект Зарубинского…



Я предлагаю не заниматься популизмом, спекуляциями и двойной моралью…



Это вы так называете законопроект Зарубинского?



Да.



Мы предлагаем принять реальный законопроект, в котором цифры не взяты с потолка, а четко рассчитаны. Вот мы видим 25,2% инфляции за прошлый год, 8,6% за первое полугодие этого. Таким образом, мы видим, что гривня стала «легче» на треть. В таком случае правительство обязано провести индексацию социальных выплат. Если оно неспособно это сделать, то хоть должно показать стремление к компромиссу – поэтапным шагам каким-то.



Когда же правительство с апреля, по итогам первого квартала, не стало повышать социальные стандарты и пересматривать бюджет, это говорит о том, что правительство ворует у каждой семьи по 100-300 гривень каждый месяц, в зависимости от количества людей. В первую очередь это касается бюджетников, учителей, врачей, пенсионеров, военнослужащих и милиции. То есть милиции дали оружие, ГАИ дали драконовские правила, но не дали зарплат. Им сказали: закрывайте глаза и прячьте свою совесть, идите и вымогайте на дороге.



Есть ли шанс, что завтра ситуация в парламенте сдвинется с мертвой точки?



Сегодня утром под куполом Рады должно состояться заседание Бюджетного комитета. Вчера они сорвали это заседание, на котором должны были обсуждаться вопросы об источниках по наполнению программы повышения заработных плат, пенсий и стипендий, от которых отказывается Блок Тимошенко. Тот самый Ляшко, который больше всех трепется, первый же не пришел на заседание комитета.



Если заседание Бюджетного комитета не состоится, то заседания Верховной Рады тоже не будет. Я правильно понимаю?



Вы знаете, я думаю, что они все-таки согласятся поставить этот вопрос на голосование и поддержать этот законопроект. Хотя мы видим, что сегодня Тимошенко – извините за каламбур – рогами и ногами упирается, когда ее пытаются повернуть к людям лицом, а не тем местом, которым она повернулась к ним сейчас.



То есть вы считаете, что тимошенковцы могут изменить свою нынешнюю позицию?



Хотелось бы верить в то, что здравый смысл и совесть возобладают в премьер-министре Украины, и она повернется к людям лицом.



В кулуарах парламента приходилось слышать о том, что Тимошенко в этой ситуации на самом деле хочет дотянуть до осени, а уж тогда поднять социальные выплаты якобы по собственной инициативе…



Я о таком варианте слышал, но не хочу даже верить в то, что можно быть такой черствой, циничной и подлой, готовой издеваться над людьми полгода или год для того, чтобы потом показать, что готова их облагодетельствовать. Я хотел бы исключить такой вариант. Но если она все-таки пойдет на это, у меня доверия тогда вообще к этому человеку не будет.



Известно, что Партия регионов собрала подписи за проведение внеочередной сессии Верховной Рады. Какие вопросы вы собираетесь на ней рассматривать, кроме проекта Папиева, в случае, если его не примут до конца текущей недели?



Главное наше требование – это повышение прожиточного минимума, заработных плат, пенсий и стипендий. А дальше это могут быть текущие вопросы. То есть какие ляпы еще сделает наше правительство, сложно даже представить.



А говорят, что именно внеочередную сессию, а не внеочередное заседание, вы созываете для того, чтобы на ней отправить Юлию Тимошенко в отставку…



Это полный бред. Никакого обоснования это утверждение на сегодняшний день под собой не имеет. Мы заявили о том, что, как бы ни было плохо правительство, мы действуем не по принципу «чем хуже, тем лучше», а по принципу конструктивной критики. Ведь вы помните заявления самой Тимошенко о том, что более ста предложений Партии регионов очень уместные, она включит их в свою программу и будет их выполнять. То есть она заявила о том, что Партия регионов дает толковые советы для ее правительства, но, к сожалению, она ими не пользуется.



Так, возможно, это достаточное основание для того, чтобы отправить ее в отставку, сформировать собственное правительство, и уже свои советы воплощать в жизнь своими силами?



На сегодняшний день расклад политических сил в Верховной Раде не способствует поиску компромисса. Конечно, это обусловлено начинающейся президентской кампанией. Хотя до нее еще достаточно далеко, и госпожа Тимошенко могла бы пойти навстречу требованиям Партии регионов. Но, как мы видим, и она не собирается решать проблемы людей, а только рассказывает о них, и другие политические силы, как слепые котята, смотрят в рот Тимошенко и слушают мантры, от которых людям ни холодно ни жарко.



Владимир Литвин говорит о том, что не будет закрывать сессию, если «Регионы» и дальше будут блокировать парламентскую трибуну. Бютовцы говорят, что готовы сидеть в Раде хоть до упора, пока не проголосуют за кадровые назначения…



И это плохо, что БЮТ готов сидеть. Если бы они работали хоть немножко, а не сидели…



Так они ведь говорят, что вы им не даете.



Плохому танцору кое-что мешает. А что мешает Тимошенко, я вообще не понимаю.



Ну, так вроде как вы и мешаете! Коалиция говорит, что если бы она заполнила вакансии в правительстве, новоназначенные министры начали бы работать, и простому народу стало бы жить легче.



Не так велико то препятствие, которое мешает Тимошенко. (Смеется.)



Так вот, если действительно Литвин не станет закрывать сессию, бютовцы будут сидеть до упора, то готовы ли вы к тому, что у вас в этом году не будет летнего отпуска?



Мы обсуждали этот вопрос на политсовете и допускаем ситуацию, что у нас не будет полноценных отпусков в этом году. Мы будем готовы собраться в любой момент, когда появится такая необходимость.



А как будете дежурить – вахтенным методом или как-то еще, не обсуждали?



Внеочередная сессия собирается в течение трех дней, и мы приняли решение о том, что все депутаты на протяжении трех дней будут готовы приехать в Киев.



Вы от Партии регионов, скажем так, плотнее других занимались «делом Лозинского», даже могли возглавить следственную комиссию по этому вопросу…



Я думаю, все, что можно было сделать, я сделал, даже не будучи официально избранным председателем комиссии. Я встречался и с родственниками убитого, и с Лозинским, разговаривал со следователями прокуратуры, со многими экспертами, журналистами – количество встреч не перечесть. У меня сложилась, как я считаю, достаточно полная картина происшедшего. Результатом нашей принципиальной позиции выступает наше голосование в Верховной Раде.



Сейчас многие вспоминают, что не так давно, в 2004 году, Виктор Лозинский был доверенным лицом Виктора Януковича на этом же округе, и уже тогда его нравы и характер не особо отличались от тех, свидетелями которых сейчас стала вся страна…



Во-первых, из Партии регионов много кто ушел, и если собрать всю эту пену, то, возможно, могли бы найтись случаи и похуже… А второй вопрос – сложно говорить о нраве человека, когда есть конкретное преступление. Так вот в то время он не убивал людей, в отличие от того, как полную безнаказанность он почувствовал в Блоке Юлии Тимошенко.



К тому же вы можете сравнить в этом конфликте четкую, прозрачную, понятную, бескомпромиссную позицию Партии регионов и заявления высокопоставленных бютовцев о том, что Лозинский – это чуть ли не герой, заявления Луценко, который ему разве что пистолет не дал.



Как вы считаете, где сейчас может быть Лозинский и найдут ли его наши правоохранительные органы в обозримом будущем?



Есть разные версии. По одной из них, он нелегально пересек границу с Приднестровьем и что туда ездили некоторые из тех, кто приезжал к нему в угодья охотиться. Другая версия состоит в том, что он находится на территории Украины и где-то прячется. В любом случае, так, как был в свое время задержан самый известный взяточник в Украине Игорь Зварыч, коррупционные нити от которого вели к окружению Президента, точно так же должно сейчас расследоваться дело Лозинского – гласно и прозрачно.