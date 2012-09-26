Путину на день рождения подарят аэропорт

Духовный лидер алтайского народа Бронтой Бедюров предложил присвоить горно-алтайскому аэропорту имя президента России Владимира Путина и сделать это аккурат ко дню его 60-летия.

Бедюров обосновал свое предложение тем, что именно благодаря поддержке Путина регион активно развивается – идет реконструкция Чуйского тракта, строительство «Алтайской долины». сообщают «Новости горного Алтая».

«Поэтому я обращаюсь к правительству Республики Алтай с просьбой рассмотреть вопрос о присвоении аэропорту имени Владимира Путина», — сказал духовный лидер.

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Несколько дней назад с такой инициативой выступил ветеранский актив Усть-Канского района. Ветераны считают, что благодаря Путину была проведена реконструкция аэропорта. «Республика Алтай стала узнаваемым регионом страны. Российское государство постоянно поддерживает нашу республику, именно поэтому на прошедших выборах избиратели отдали свои голоса за Владимира Путина», — говорится в обращении ветеранской организации.

Кроме того, инициаторы указывают, что скоро – 7 октября – у Путина будет юбилей, ему исполнится 60 лет. Так что присвоение аэропорту имени президента «стало бы подарком главе государства ко дню рождения».

Ранее «Главред» сообщал, что в Киргизии именем Путина назовут одну из безымянных вершин Тянь-Шаня. Он будет носить название "Пик Владимира Путина".

фото: sdelanounas.ru

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