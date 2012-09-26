С начала избирательной кампании возбуждено 40 уголовных дел

{1-}С начала избирательной кампании в МВД и всех подчиненных подразделениях развернуты Оперативные штабы, которые работают круглосуточно. В результате милиция уже возбудила 40 уголовных дел. Об этом сообщил начальник Департамента общественной безопасности Украины Сергей Поготов во время встречи с делегацией миссии наблюдателей ОБСЕ по наблюдению за избирательной кампанией по выборам народных депутатов Украины, передает пресс-служба МВД Украины.

Их основная задача отслеживать ситуации в государстве, связанные с избирательным процессом, сбор и анализ информации, а также внесение предложений о принятии, при необходимости, дополнительных правоохранительных мер.

В частности, на сайте МВД создана отдельная рубрика по выборам, в которой освещается работа органов внутренних дел по обеспечению законности хода избирательного процесса и реагированию на сообщения.

«Органами внутренних дел регистрируются и проверяются все сообщения о возможных нарушениях избирательного законодательства, а также принимаются соответствующие меры реагирования», – отметил начальник ДОБ Украины. С начала избирательного процесса органами внутренних дел зарегистрировано 1152 сообщения, связанные с его ходом.

Из общего количества больше всего сообщений о незаконной агитации, хулиганских проявлениях и выявлениях агитационных материалов, напечатанных с нарушением законодательства.

По словам Поготова, уже в отношении 109 лиц составлены админпротоколы. По результатам рассмотрения судом наложены административные взыскания на 20 человек. По признакам состава преступлений милицией возбуждено 40 уголовных дел.

Для обеспечения общественного порядка и реагирования на возможные правонарушения в день голосования предварительно планируется привлечь более 65 тыс. работников милиции.

В отдельных регионах государства, в основном в сельской местности, количество избирательных участков больше количества личного состава горрайорганов внутренних дел.

Поэтому к охране общественного порядка, кроме работников милиции, будут привлекать членов общественных формирований и общественных помощников.

Напомним, с 10 сентября в Украине работает Международная миссия наблюдателей Бюро демократических институтов и прав человека Организации безопасности и сотрудничества в Европе.

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