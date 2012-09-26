Кандидат "Батькивщины" бегает с подарками по свадьбам

В Винницкой области кандидат от "Батькивщины" Константин Якименко агитирует за себя, раздаривая подарки на свадьбах. Об этом сообщают наблюдатели гражданской сети "Опора".

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Он приходит на свадьбу, чтобы поздравить молодоженов и подарить им подарок. Перед посещением Якименко спрашивает разрешения у родителей, которые ему обычно не отказывают.



8 сентября в пгт. Вороновица Винницкого района представители штаба Якименко приветствовали молодых и подарили им подарок, предварительно спросив разрешения у хозяев свадьбы.

15 сентября в городе Немиров ресторан "Троя" на свадьбу пришел лично Якименко, который не является родственником или знакомым молодоженов. Он поздравил молодую семью и вручил подарок - кухонный комбайн.



Такие действия субъекта избирательного процесса является нарушением требований части тринадцатой статьи 74 закона "О выборах народных депутатов".



Согласно этой статье запрещается проводить предвыборную агитацию, которая сопровождается предоставлением избирателям, учреждениям, учреждениям, организациям безвозмездно или на льготных условиях материальных ценностей.



Такое предоставление избирателям, учреждениям, учреждениям, организациям безвозмездно или на льготных условиях материальных ценностей, сопровождается именем кандидата, является косвенным подкупом избирателей.

Ранее Главред сообщал, что в последнее время рейтинг Партии регионов начал резко рости. Эксперты уверяют, что на рейтинг регионалов повлияли социальные инициативы и то, что оппозиция размыта

Фото "Опора"

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