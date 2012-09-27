Олигарх пообещал 65 миллионов мужчине, который соблазнит его дочь-лесбиянку

{1-}Один из богатейших жителей Гонконга Сесил Чао Шецзюн решил вернуть "путь истинный" свою дочь лесбиянку. Бизнесмен объявил вознаграждение в 65 миллионов долларовлюбому мужчине, который сможет покорить сердце его дочери, сообщает газета South China Morning Post.



По словам 76-летнего миллионера, ему не важно, будет ли возможный избранник его дочери Гиги Чао богатым или бедным, главное, чтобы он был щедр и имел доброе сердце, пишет NEWSru.com.



Стоит отметить, что богач бросил клич после известия о том, что его 33-летняя дочь вышла замуж за свою подругу в Париже, при этом в самом Гонконге однополые браки не признаются. Магнат уверен, что денежное вознаграждение станет "подходящим стимулом для того, у кого есть способности, но нет средств, чтобы начать свой бизнес".



Впрочем, сам Сесил Чао Шецзюн, несмотря на солидный возраст, вряд ли является приверженцем традиционных семейных ценностей. Он регулярно появляется на публике в компании своей последней молодой подруги, а однажды обмолвился о том, что через его постель прошло 10 тысяч женщин, пишет The Herald Sun.

Фото korrespondent.net

Новости по теме:



Березовский оказался на грани банкротства - источники



Адвокат Абрамовича за суд с Березовским получил рекордный для Британии гонорар



Лондонский суд отклонил иск Березовского к Абрамовичу на $5 миллиардов