Итальянского журналиста посадили за клевету

{1-}Верховный кассационный суд Италии сегодня подтвердил обвинительный приговор главному редактору миланской газеты Il Giornale, входящей в медийную группу бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Алессандро Саллусти признан виновным в клевете.

журналиста к 14 месяцам тюремного заключения без права досрочного освобождения из-за опасности повторения преступления. Таким образом, Кассационный суд, решение которого является окончательным и обжалованию не подлежит, подтвердил приговор в отношении Саллусти, ранее вынесенный апелляционным судом Милана, сообщает Как сообщает газета Corriere della Sera, верховный орган итальянского правосудия приговорил известногок 14 месяцам тюремного заключения без права досрочного освобождения из-за опасности повторения преступления. Таким образом, Кассационный суд, решение которого является окончательным и обжалованию не подлежит, подтвердил приговор в отношении Саллусти, ранее вынесенный апелляционным судом Милана, сообщает РИА Новости

Дело о клевете, по которому главный редактор Il Giornale был признан виновным, касается событий 2007 года, когда Саллусти возглавлял миланское издание Libero. В статье, вышедшей в этой общенациональной газете под псевдонимом, осуждалась одна из работниц органов опеки, которая якобы заставила сделать аборт 14-летнюю девушку. В ответ на публикацию статьи ее героиня подала иск, посчитав себя опороченной.

Corriere della Sera отмечает, что Саллусти не имел отношения к той заметке, однако по закону он как руководитель издания несет ответственность за «каждую вышедшую строчку».

Комментируя решение Кассационного суда, журналист заявил, что в ближайшее время подаст в отставку с поста главного редактора Il Giornale. Кроме того, он пообещал, что ближайший номер его газеты выйдет с «самым простым заголовком в его жизни» - «Саллусти идет в тюрьму».

Между тем, Берлускони недавно в рамках расследования дела о вымогательстве опроверг данные о том, что в 1970-1980-х годах выплачивал сицилийской мафии «значительные суммы» денег.