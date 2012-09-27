На Донетчине откопали город-конкурент Киева

{1-}На севере Донецкой области вблизи села Сидорово археологи раскопали огромный город площадью 120 гектаров, сообщает ТСН.



По словам специалистов областного краеведческого музея, тысячу лет назад по количеству людей он мог сравниться с тогдашним Киевом. Археологи предполагают, что город был полиэтническим, но основу его составляли хазары.



В 10-ом столетии город захватил князь Святослав - отец Владимира-крестителя. Жители бежали, пряча от захватчиков самые дорогие вещи.



На месте раскопок археологи нашли полный набор кузнечных инструментов, прекрасно сохранились. Историки утверждают - город развивался как мегаполис, постепенно поглощая близлежащие села.



"Если бы хазарский каганат не прекратил тогда существования, продолжал бы существовать, я думаю, что на месте этого археологического комплекса, который мы сейчас знаем как археологический комплекс, возле села Сидорова был бы большой городской центр", - уверен научный сотрудник донецкого краеведческого музея Эдуард Кравченко.

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Фото profguide.ru

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