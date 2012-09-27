«Сирийская свободная армия» перешла на сторону Асада

{1-}Группировка повстанцев «Сирийской свободной армии» (ССА) заявила, что переходит на сторону властей Сирии, передают РИА Новости.



Заявление было сделано на форуме сил оппозиции, проходящем в Дамаске. «Мы объявляем о своём отказе от ведения вооружённой борьбы, убедившись в том, что использование оружия сирийцами против сирийцев не решает переживаемый сейчас страной кризис», – сказал глава «Военного совета ССА» полковник Халед аз-Залем.



ССА является крупной группировкой повстанцев, чьи члены являются в основном дезертирами из регулярной армии Сирии. Аз-Залем призвал бывших товарищей по оружию признать ошибки и «вернуться в объятия родины».



Форум сил оппозиции, в котором принимают участие пять оппозиционных партий, начался в Дамаске 23 сентября. Участники призвали президента Башара Асада и вооружённую оппозицию к прекращению насилия, а также отметили, что народ Сирии должен сам решить свою судьбу, и «желанные перемены» не должны быть навязаны извне.



Обстановка в Дамаске остаётся напряжённой, сегодня прогремело два взрыва в генеральном штабе Сирии, начался бой внутри здания. По некоторым данным, погибло несколько десятков человек, в том числе двое журналистов.

Ранее Главред сообщал, что в столице Сирии, Дамаске, взорвано здание армейской разведки. По данным оппозиции, погибли десятки офицеров и бойцов гражданской милиции – «Шабихи».

Фото Обозреватель

Новости по теме:

Сирийские повстанцы уничтожили 4 танка армии Асада

В Сирии самолет расстрелял очередь на АЗС: погибли 30 человек

В Сирии взорван штаб армейской разведки: десятки погибших