В Греции задержаны десятки протестующих

{1-}В Афинах задержаны не менее 50 человек за участие в столкновениях с греческой полицией. Операции по задержанию продолжатся, сообщили в местных правоохранительных органах. Точных данных о числе пострадавших пока нет.



Накануне полиция применила в городе слезоточивый газ, чтобы сдержать 50 тысяч участников акции протеста в день 24-часовой забастовки против дополнительного сокращения госрасходов в стране. Протестующие забрасывали полицию бутылками с зажигательной смесью и камнями. Это была первая всеобщая забастовка в стране со времени прихода к власти в июне правительства Антониса Самараса, сообщает Вести.ру.

Несмотря на забастовку, по сообщениям СМИ, премьер-министр и министр финансов все-таки согласовали пакет жестких мер на 11,5 миллиарда евро на 2013-2014 годы. Дополнительные меры экономии – условие получения Грецией очередного транша финансовой помощи, без которого стране через несколько недель грозит банкротство.

Напомним, 26 сентября, в Греции началась масштабная забастовка, парализовавшая транспорт, банки, больницы.

Сотни тысяч греков, вышедших на первую с июня всеобщую забастовку, фактически парализовали работу почти всех секторов в стране, протестуя против очередного раунда сокращения госрасходов.

Фото, видео: vesti.ru , youtube.com

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