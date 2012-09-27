Кабмин ужесточил требования к молочной продукции

{1-}Кабмин принял решение ужесточить требования к молочной продукции, утвердив на заседании законопроект "О внесении изменений в закон "О молоке и молочных продуктах", сообщает Коммерсантъ-Украина.

В случае утверждения законопроекта для молочных продуктов будет снижен максимальный допустимый показатель содержания растительных жиров — с 75% до 50%. "Такой процент установлен в Евросоюзе и России",— подчеркнул министр аграрной политики Николай Присяжнюк. Магазины ж будут обязаны размещать такую продукцию на отдельных полках.

Также производители будут обязаны на этикетке и упаковке под основным названием молочных продуктов сообщать о содержании в них растительных жиров (размер текста – не менее 80% основного названия).

"Таким образом мы предоставим нашему потребителю право выбора и при этом обеспечим поставки на внутренний рынок качественной молочной продукции",— считает министр.

Введение новых ограничений отразится на продажах молочной продукции, считает начальник аналитического отдела компании "Астарта-Танит" Евгений Пискотин.

"В обществе устоялось мнение, что растительные жиры в молочных продуктах – это вредно. Поэтому люди будут пытаться как можно меньше их употреблять",– сказал он.

Между тем, эксперты утверждают, что растительные жиры не являются вредными.

Так, ведущий научный сотрудник НИИ Национального университета пищевых технологий Галина Дмитровская отмечает: "Молокопродукты полезны для организма с любыми добавками. Использование растительных жиров разрешено и одобрено Минздравом", - сказала она.

В свою очередь участники рынка уверены, что от закона пострадают розничные сети.

"Сейчас производители указывают на своей продукции содержание растительных жиров. Зачем вводить разграничение на полках?" – сказал коммерческий директор компании "Фудмаркет" Дмитрий Каширин.

По его словам, в случае принятия закона сетям будет необходимо увеличить штат, который будет следить за тем, чтобы товары, содержащие жиры, не попадали на полку к товарам без их содержания.

фото: agroconf.org

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