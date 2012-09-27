Шевченко решил выучить украинский язык

{1-}Футболист Андрей Шевченко, второй номер в списке партии "Україна-вперед" рассказал, что изучает украинский язык.

Об этом он заявил в эфире Первого национального телеканала.

"Я двуязычный", - отметил он, уточнив, что во время предвыборной кампании приходится говорить и на русском, и на украинском языках.

"Есть некоторые вещи, которые приходится объяснять на русском языке. Я сейчас учу украинский язык. Мне очень нра… Не просто нравится, это мой родной язык", - заявил Шевченко.

При этом, комментируя закон о языковой политике, он сказал: "Украинский язык - одна державна мова для нас".

"Я считаю, что на проблемы с языком и на многие другие, которые разделяют страну, надо наложить мораторий", - уточнил футболист, после чого прочитал на камеру стих Тараса Шевченко "Як би ж ви знали паничі...".

фото: видео: youtube.com

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