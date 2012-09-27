Террористы обнародовали план захвата принца Гарри

14 сентября талибы выполнили свое обещание относительно угроз в адрес британского принца Гарри, который проходит военную службу в Афганистане и напали на базу, где находился сын принцессы Дианы. Видеозапись подготовки террористов к атаке просочилась в Интернет.

В руки СМИ просочились кадры, на которых террористы обсуждают план атаки афганского военного подразделения, где в настоящий момент служит принц Гарри. Представители движения "Талибан" набросали стратегию нападения на базу просто и понятно: вот речка, вот бараки, где ночуют солдаты, вот их самолеты…В этом чертеже разобрался бы и ребенок, сообщает BBC.

Глава группировки ведет себя как учитель во время урока, объясняя с помощью доски и указки своим подопечным, что им предстоит совершить. Захват британской базы должен был начаться с места, отмеченного на карте стрелкой. Перед началом "лекции" террористы демонстрируют кадры, на которых они с помощью гигантских кусачек прорезают проволочный забор и попадают на территорию врага.

Таким простым способом преступники смогли проникнуть на прекрасно охраняемую западными военными территорию, на содержание которой ежегодно выделяются миллионы долларов. Представители "Талибана" на плохом английском говорят в камеру, что целью их нападения на вражескую базу было убийство принца Гарри. "Британцев должна настигнуть сила нашего гнева", – говорит лидер преступников.

Ранее сообщалось, что в результате атаки исламистов на военное подразделение, в котором служат представители западных стран, погибли двое американских морских пехотинца, еще несколько человек получили ранения.

Принц Гарри, который был главной целью преступников, в этой битве не пострадал. Однако, по словам британских властей, возвращение сына принцессы Дианы из горячей точки на родину пока не обсуждается.

Фото: видео: youtube.com

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