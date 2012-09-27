Симоненко посоветовал Ефремову выполнять обещания, а уж после критиковать КПУ

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Лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко посоветовал председателю фракции Партии регионов в ВР Александру Ефремову перед тем, как критиковать коммунистов, выполнять свои обещания.



Об этом политик заявил в комментарии корреспонденту ГолосUA.

В частности, комментируя заявление Ефремова о том, что коммунисты преувеличивают свой рейтинг перед выборами, являются партией, которая больше всего не выполняет своих обещаний, политик подчеркнул, что такие заявления связаны с тем, что Ефремов, руководя Луганской областью, «ничего не делал для региона из заявленных обещаний партии власти».

«Очевидно, что такие комментаторы были причастны к теневым схемам, созданию копанок, отмыванию денег. Это всем давно ясно» - сказал Симоненко.

Он также напомнил, что именно при Ефремове создавались предпосылки, когда люди платили за воду до 9 грн. за куб.

«Поэтому для меня такие заявления не удивительны. Я бы на месте Ефремова сдал бы диплом, который он получил при коммунистах, квартиру и все то, что было выделено ему советской власть» - подытожил Симоненко.

фото: golos.ua