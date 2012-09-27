Эквадор готов прятать Ассанжа 10 лет

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Если это будет необходимо, посольство Эквадора в Лондоне готово на протяжении 10 лет предоставлять в своем здание убежище для основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа.

Об этом заявил глава эквадорского МИД Рикардо Патиньо, сообщает ZN.UA.

«Конечно, мы готовы к этому. Думаем, что Джулиан Ассанж тоже готов, поскольку он принял решение запросить убежища и знал о возможных последствиях. Мы не собираемся отказываться от своего решения», – заявил Патиньо.

В конце августа сам создатель сайта высказал предположение, что останется в посольстве Эквадора в Лондоне еще от полугода до года и надеется, что власти Швеции закроют его дело.

«Я надеюсь, что ситуация будет разрешена дипломатическим путем. Шведские власти могли бы прекратить дело. Я думаю, это самый вероятный сценарий развития событий. Возможно, после тщательного расследования произошедшего они могли бы прекратить дело», — заявил основатель Wikileaks.

«Думаю, все решится в пределах от шести до 12 месяцев; вот как я это оцениваю», — добавил он.

Предполагается, что министр иностранных дел Эквадора 27 сентября проведет в Нью-Йорке встречу со своим британским коллегой Уильямом Хейгом, в ходе которой обсудит судьбу Ассанжа и вновь потребует от Лондона позволить ему беспрепятственно покинуть посольство.

Как ранее писал Главред, Джулиан Ассанж – 41-летний гражданин Австралии в середине июня явился в посольство Эквадора в Лондоне с просьбой о предоставлении убежища. Он подозревается в Швеции в изнасиловании и сексуальных домогательствах, якобы имевших место в августе 2010 года. В ноябре того же года шведские правоохранительные органы объявили его в международный розыск, чтобы иметь возможность допросить.

Ассанжа задержали в Лондоне в декабре 2010 года. Формально Швеция не предъявила ему никаких обвинений, а европейский ордер на арест, который и послужил основанием к судебному разбирательству, стал следствием отказа явиться в полицию для дачи показаний и решения покинуть Швецию и уехать в Британию.

По информации некоторых СМИ, Эквадор предложил Ассанжу политическое убежище еще несколько месяцев назад.

Напомним, скандал вокруг портала WikiLeaks разразился после публикации на сайте документов дипломатической службы США. В конфиденциальных материалах, выложенных на сайте 29 ноября 2010 года, содержались, в частности, весьма нелестные высказывания в адрес мировых лидеров. До этого WikiLeaks опубликовал десятки тысяч документов о действиях американских военнослужащих в Ираке и Афганистане.

фото: стоп-кадр The Guardian

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