Саммит Украина-ЕС может состояться в начале 2013 - Еврокомиссия

{1-}Саммит Украина-ЕС, скорее всего, состоится в начале 2013 года.

Об этом сообщили в Европейской комиссии.

Дата проведения следующего саммита связана с ожиданиями результатов предстоящих парламентских выборов в Украине, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы ждем результатов выборов и формирования нового правительства, чтобы начать подготовку следующего саммита Украина-ЕС. В связи с этим, скорее всего, эти обстоятельства приводят к тому, что саммит будет проведет в начале 2013 года", - заявили в Еврокомиссии.

Как ранее писал Главред, вечером 13 сентября в одном из самых дорогих отелей Ялты состоялось неофициальное открытие 9-го форума Ялтинской европейской стратегии (YES), на котором прозвучало немало важных заявлений.

Так, глава МИДа Константин Грищенко заявил, что саммит Украина–ЕС обязательно состоится до конца текущего, 2012 года.

В то же время, наибольшее внимание привлекло к себе признание комиссара ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Евросоюза Штефана Фюле. Политик подчеркнул европейские перспективы Украины, напомнив в то же время на необходимости устранения тех факторов, которые блокируют западный вектор развития страны. Речь шла, в частности, о политических преследованиях.

"Я - за то, чтобы Украина вошла в ЕС. Я хочу этого. Хотите ли вы этого?", – отметил в неформальной обстановке комиссар Европейского союза.

фото: u-e-p.eu

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